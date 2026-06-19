В Чувашии обсудили роль зелёной экономики в устойчивом развитии регионов

В рамках XVI Чебоксарского экономического форума состоялся отраслевой круглый стол «Роль инструментов зелёной экономики в обеспечении устойчивого развития регионов». К дискуссии присоединились представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

Форум в этом году проходит под девизом «Устойчивость. Развитие. Технологии» и объединил свыше 1,5 тысячи участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской, Ульяновской, Кировской и Нижегородской областей, а также гостей из Беларуси и Мадагаскара. В рамках 14 дискуссионных площадок ожидается подписание 17 соглашений с общим объёмом инвестиций 8,7 млрд рублей.

Зелёная трансформация Чувашии С приветственным словом к участникам круглого стола обратился министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Эмир Бедертдинов. Он отметил, что Чувашская Республика шестой год подряд входит в десятку самых экологически благополучных регионов России, и это результат системной работы по «зелёной» трансформации всех сфер жизнедеятельности.

Особое внимание министр уделил развитию возобновляемой энергетики: в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Чувашия подтвердила статус лидера в сфере «зелёной» энергетики, уже второй год подряд получая награду «Самый индустриальный ВИЭ-регион».

Ключевым направлением работы министр назвал переход к экономике замкнутого цикла. По поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева разработана региональная программа по переходу к экономике замкнутого цикла. Цель, которую важно достичь до 2030 года — вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления, обеспечить сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и сократить их захоронение до 50%.

Реальные шаги и новые проекты Министр рассказал о конкретных шагах к достижению поставленной цели. В 2025 году в Канашском муниципальном округе запущен современный мусоросортировочный комплекс, который уже принимает отходы с территории трёх округов, позволив увеличить объём сортировки ТКО на 10%. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию ещё два аналогичных комплекса — в Батыревском и Моргаушском округах, что позволит сортировать до 90 тысяч тонн отходов ежегодно и создать более 100 новых рабочих мест.

Эмир Бедертдинов также рассказал о работе промышленного кластера рециклинга, объединяющего 20 предприятий по переработке резинотехнических и полимерных отходов, включая «НПО Экология», «Орвуд», «Строительные покрытия». Деятельность кластера позволит увеличить переработку отходов на 60% и уменьшить количество направляемых на захоронение.

Значимым событием форума стало достижение предварительной договорённости о поставке ковриков из вторсырья от члена промышленного кластера из Чувашии ООО «ТЕХНОПЛАСТ» для крупнейшего российского ритейлера X5 Group.

Экспертный диалог Модератором круглого стола выступила Татьяна Ковалева, директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» (г. Москва). Участники обсудили конкретные механизмы реализации стратегии зелёной экономики: инструменты государственной поддержки «зелёных» инвестиций на региональном уровне, успешные кейсы внедрения возобновляемых источников энергии и экотехнологий, а также роль бизнеса, науки и гражданского общества в формировании новой экологической культуры.

Эмир Бедертдинов пригласил представителей малого и среднего бизнеса к участию в масштабировании «зелёных» производств, отметив, что в республике уже действует ряд мер поддержки предпринимательства и прорабатываются дополнительные инструменты стимулирования.

«Мы открыты к вашим предложениям по формату сотрудничества. Для их обсуждения мы регулярно проводим круглые столы и встречи, где собираем идеи для формирования наиболее эффективных условий партнёрства», — подчеркнул министр.

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» и его директор Татьяна Ковалева получили благодарность за участие и вовлечённость в развитие экологической повестки региона.

Итоговые решения круглого стола лягут в основу разработки эффективных региональных стратегий устойчивого развития.

Награждение победителей конкурса «Лучший эколог-2026» По окончании деловой части круглого стола состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший эколог-2026». Награды вручал министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Диплом победителя I степени и благодарственное письмо Минприроды Чувашии получила Николаева Дарья Авенировна, инженер по охране окружающей среды ООО «ПИК» (г. Чебоксары).

Второе место разделили Соловьева Ирина Алексеевна, директор МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского муниципального округа; Потапова Ангелина Витальевна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары.

Третье место присуждено Семеновой Анне Александровне, менеджеру-экологу ООО «Элмехпро» (г. Чебоксары).

Благодарственным письмом за активное участие отмечена Сидягина Ирина Юрьевна, эколог АО «Чувашхлебопродукт».

Конкурс «Лучший эколог» проводится ежегодно и направлен на выявление и поощрение специалистов, вносящих значительный вклад в охрану окружающей среды, внедрение экологических стандартов и экологическое просвещение в республике.

Источник: cap.ru.