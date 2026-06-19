В «Госуслуги Дом» рассказали, пользователи какого возраста чаще всего решают вопросы ЖКХ онлайн

Пользователями мобильного приложения «Госуслуги Дом» являются представители всех поколений — от подростков до пенсионеров. По данным сервиса, самой многочисленной группой остаются россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на которых приходится 32,7% аудитории приложения.

Второе место занимают люди в возрасте от 45 до 54 лет — их доля составляет 22%. Еще 20% аудитории приложения приходится на россиян от 25 до 34 лет.

Приложением также пользуются представители всех поколений — от подростков до пенсионеров. Доля пользователей младше 18 лет составляет 0,3%, россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 5,6%, а пользователей от 55 до 64 лет составляют 12,5% аудитории приложения, а доля тех, кто старше 65 лет — 6,5%.

Через приложение «Госуслуги Дом» жители могут передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, направлять обращения в управляющие организации, участвовать в онлайн-голосованиях собственников, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.

Авторизация в приложении осуществляется через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Справка:

Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.