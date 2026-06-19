В «Госуслуги Дом» напомнили, куда обращаться при скоплении тополиного пуха во дворе

С наступлением лета во многих регионах России начинается сезон тополиного пуха. Он может скапливаться во дворах, возле детских площадок, парковок и хозяйственных построек, создавая неудобства для жителей и повышая риск возгораний.

В «Госуслуги Дом» напомнили, что содержание придомовой территории относится к обязанностям управляющей организации. Если во дворе требуется дополнительная уборка или жители заметили скопление пуха в местах общего пользования, они могут сообщить об этом в управляющую организацию.

Особое внимание стоит уделять территориям возле детских площадок, мест отдыха и парковок. В сухую и жаркую погоду пух легко воспламеняется даже от небольшой искры или непотушенного окурка. Поэтому важно своевременно убирать его с территории двора.

Направить обращение в управляющую организацию можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом». К заявке можно приложить фотографии и описание проблемы, а также отслеживать статус ее рассмотрения.

Через приложение жители также могут сообщать о необходимости уборки территории, неисправностях на детских площадках, поврежденном освещении и других вопросах, связанных с содержанием многоквартирного дома и благоустройством двора.

Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. После авторизации через подтвержденную учетную запись Госуслуг пользователям доступны сервисы для решения вопросов ЖКХ, включая передачу показаний счетчиков, оплату коммунальных услуг и взаимодействие с управляющими организациями.