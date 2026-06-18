Получить услуги Военного комиссариата Чувашии можно через МФЦ

Два ведомства подписали соглашение о взаимодействии. Ветераны СВО и члены семей бойцов с 17 июня могут подать заявления о выдаче справок для получения различных мер поддержки и компенсаций.

Чувашия стала одним из шести субъектов страны, в которых реализуется пилотный проект по организации предоставления услуг военных комиссариатов в МФЦ.



Через МФЦ Чувашии можно получить целый ряд справок от военкомата: на получение средств на проведение ремонта индивидуального жилого дома, принадлежащего членам семьи военнослужащего, потерявшим кормильца; для проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам таких семей; о праве на получение выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением или его содержания, взноса на капремонт, коммунальных услуг; о размере пенсии и о доходах за год, квартал (при получении пенсии от Военного комиссариата) или о неполучении такой пенсии; о периодах военной службы, учтённых при подсчёте выслуги лет при назначении пенсии от Минобороны Российской Федерации.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.