Олег Николаев: Чебоксарский экономический форум принесет в Чувашию новые  крупные инвестиции

Сегодня в столице Чувашии открылся XVI Чебоксарский экономический форум. Каждый год его повестка меняется. И это вполне объяснимо. Современные реалии ставят новые задачи перед российским экспертным сообществом, представители которого традиционно работают на площадке в Чебоксарах. Актуальная тема сегодняшнего дня – «Устойчивость. Развитие. Технологии». Форум собрал более 1,5 тысячи участников из Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областей. Здесь работают гости из Беларуси и Мадагаскара. В деловой программе — пленарное заседание, подписание ряда важнейших соглашений, участие в выставке «Регионы-сотрудничество без границ», встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

«Главная задача форума – выстроить прямой диалог между бизнесом, экспертами и властью. Нам важно «сверить часы» по реализации Комплексной программы развития республики и мастер-плана Чебоксарской агломерации, чтобы наши долгосрочные планы получили практическое ускорение. Чувашия готова созидать и открывать новые горизонты. Настраиваемся на серьезную, результативную работу», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В центре особого внимания участников – технологический и цифровой суверенитет, финансы и инвестиции, экология и городская среда, человеческий капитал и креативная экономика.

На форуме действуют 14 дискуссионных площадок. Ожидается, что будет подписано 17 соглашений с общим объемом инвестиций в 8,7 млрд рублей, связанных с развитием производства, цифровой инфраструктуры, логистики, спорта в республике. Предложения и рекомендации, озвученные в ходе обсуждения стратегических вопросов развития, во многом станут инструментом для достижения намеченных целей и результатов.