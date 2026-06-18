Коммерческий директор «Проектэлектротехники» вошёл в топ-200 молодых промышленников России

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» в этом году собрала рекордное число заявок — почти 1000 из 68 регионов. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Выбирай своё»

партии «Единая Россия».



Эксперты Минпромторга России и РАНХиГС отобрали 200 финалистов. Среди них — представитель Чувашии Михаил Девятков, коммерческий директор ООО «Проектэлектротехника». Он начинал в компании как руководитель проектов, в 2025 году стал коммерческим директором.



Продукция ООО «Проектэлектротехника» поставляется по всей России, а также в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан. Компания постоянно участвует в крупных выставках и зарубежных бизнес-турах, в том числе в составе официальной делегации Чувашии.



По информации Минпрома Чувашии.