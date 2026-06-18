Жители проголосовали за проект ремонта канализации

На прошлой неделе состоялось собрание жителей города, на котором обсуждался вопрос ремонта канализационных сетей по ул. Фрунзе в рамках программы «Ниме – народный бюджет». Главная цель обсужденного инициативного проекта — обеспечение надежным водоотведением храма преподобного Серафима Саровского.



Более 400 участников собрания единогласно проголосовали за необходимость проведения ремонта канализационных сетей.



Что дальше? В этом году ведется сбор документов, необходимых для участия в конкурсном отборе программы, а реализация отобранных проектов запланирована на 2027 год.

Важно, что такие инициативы рождаются от самих жителей. Это значит, что город развивается с учётом наших потребностей и пожеланий.



По информации Макс-канала администрации Шумерлинского округа.

В тему

Прием заявок на участие в программе «Ниме – народный бюджет» на 2027 год начался 15 июня и продлится до 15 августа.



Проголосовать за проекты можно будет с 18 сентября по 2 октября на портале Народныйбюджет.чувашия.рф через «Госуслуги». С 3 октября по 11 ноября пройдет конкурсный отбор и утверждение победителей.