«Единая Россия» и Минцифры Чувашии запустили горячую линию по ИТ-ипотеке: специалисты получат консультации по компенсации 3% ставки

ИТ-специалисты Чувашии могут получить персональную консультацию по компенсации ипотеки: «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития республики запустили горячую линию. Активисты партпроекта «Цифровая Россия» помогут разобраться в условиях новой меры поддержки и грамотно заполнить заявление на компенсацию 3% от ставки по ипотечному кредиту, и ответят на частые вопросы. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 (8352) 56- 53-32 по будням с 8:00 до 17:00.

Приём заявок на льготу стартует 1 июля и продлится до 15 июля 2026 года. Подать документы можно через региональный портал «Чувашия онлайн» — сразу за I и II кварталы 2026 года. Срок рассмотрения заявок Министерством цифрового развития Чувашии составит не более 7 рабочих дней.

Напомним, новая мера поддержки специалистов ИТ-сферы впервые введена в Чувашии с 2026 года и выдвинута активистами партпроекта «Цифровая Россия». Постановление о правилах предоставления льготы подписал Председатель Кабинета Министров Чувашии Сергей Артамонов. Программа предназначена для работников аккредитованных ИТ-компаний, зарегистрированных в республике. Воспользоваться ей могут специалисты, оформившие ипотеку с 1 января 2026 года и постоянно проживающие в Чувашской Республике. Выплата предоставляется ежеквартально.

Минцифры Чувашии.