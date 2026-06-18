Вдвое выше плана

Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы Чувашии по итогам 2025 года достиг 65,93 %, почти вдвое превысив установленный федеральный план в 36,1 %.

Мониторинг ведётся на федеральном уровне. В 2025 году оценивались шесть отраслей: здравоохранение, транспорт, образование, физическая культура и спорт, городская среда, госуправление.



Максимальный результат показало здравоохранение – 100 % было достигнуто ещё в 2023 году. По большинству направлений плановые значения до 2030 года перевыполнены, а доля переданных электронных медицинских документов составила 532,7 %.



Рост цифровизации за год показала отрасль «Государственное управление» — плюс 18 %, итоговый показатель – 83 %. В сфере общественного транспорта уровень цифровизации достиг 85,7 %. Отрасль «Физическая культура и спорт», введённая в мониторинг только в 2025 году, показала результат 63,2 %. По «Городскому хозяйству и ЖКХ» республика уже превысила план на 2026 год: 28,1 % при норме 25,5 %. В образовании все школы и колледжи обеспечены высокоскоростным доступом в интернет и работают с платформой «Моя школа» — по этим направлениям достигнут 100-процентный результат.



Общий годовой план цифровизации отраслей на 2026 составляет 69,2 %. С этого года перечень отраслей расширен за счёт туристской индустрии: для неё установлен план в 5 %. При оценке будут учитывать объём цифрового контента на портале «Путешествуем.рф», покрытие автомобильных турмаршрутов связью и интернетом, а также долю гостиниц, предоставляющих полностью цифровое заселение — по биометрии, через ГосQR или мессенджеры.



Минцифры Чувашии.