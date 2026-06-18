А школа продолжает жить!

Продолжение. Начало в №№ 19-22

Виталий Степанович Макаров

Виталий Степанович преподавал у нас историю, по всей видимости, в 4-5 классе. Работал он с нами недолго, так как находился в предпенсионном возрасте. Но запомнился нам как человек добрый, мягкий и по-настоящему интеллигентный — из той старой учительской интеллигенции, в которой благородство проявлялось в каждом слове и поступке.

Иногда его рассеянность становилась поводом для ученических шуток, а его добротой, бывало, и пользовались. Мы могли позволить себе опоздать на его урок, зная, что строгого наказания не последует. Он не повышал голос, не делал резких замечаний, а спокойно говорил: «Лучше бы ты пришёл на две минуты раньше, чем на две минуты позже». И в этих простых словах было больше воспитания, чем в любом выговоре.

Виталий Степанович был фронтовиком, но о войне никогда нам не рассказывал. Жил он с семьёй в одном из последних частных домов на улице Ленина, рядом со старой ветлечебницей.

Светлая и добрая память о Виталии Степановиче — человеке, в котором жила настоящая учительская культура и редкая человеческая мягкость, — останется в наших сердцах навсегда.

Вениамин Дмитриевич Смольников

Вениамин Дмитриевич много лет был учителем физкультуры в нашей школе. Фронтовик, он был награждён орденом Отечественной войны II степени и пятью медалями. Более 20 лет посвятил педагогической деятельности, свыше 10 лет возглавлял комитет по физической культуре и спорту в Шумерлинском районе.

Вениамин Дмитриевич с молодости активно занимался лёгкой атлетикой и лыжными гонками, участвовал в первенствах РСФСР среди сельской молодёжи, был ветераном спорта РСФСР. Своей жизненной активностью, искренностью и спортивным азартом он заражал нас. Его уроки становились настоящим праздником: даже те, кто сначала не любил физкультуру, увлекались занятиями. Он умел найти подход к каждому ребёнку, зажечь интерес, поддержать и вовлечь.

Вениамин Дмитриевич стоял у истоков популяризации баскетбола и волейбола в Шумерле. В школе он вёл спортивные секции, и многие наши одноклассники с увлечением занимались под его руководством, участвовали в соревнованиях. А мы, кто не играл, приходили болеть — и это тоже было частью общей спортивной жизни.

Вениамин Дмитриевич приходил в школу раньше всех и уходил позже других. И нередко именно в спортзале можно было увидеть ребят, которым особенно нужна была поддержка и внимание. Благодаря таким людям, как Вениамин Дмитриевич, физкультура в школе становилась любимым предметом. Добрая и светлая память дорогому Вениамину Дмитриевичу.

Вера Александровна Гурьева

Вера Александровна пришла работать в нашу школу в тот год, когда мы учились в восьмом классе. Она преподавала химию и одновременно была нашим классным руководителем. Насколько помнится, проработала она у нас совсем недолго, может быть, один год.

С первого взгляда она произвела на нас сильное впечатление. Строгая, сдержанная, немногословная, она редко улыбалась. Одевалась просто, преимущественно в тёмные тона, держалась скромно и немного отстранённо. В детском восприятии это вызывало скорее настороженность — мы даже немного её побаивались. Позже пришло понимание, что за этой внешней строгостью стоял человек глубоко порядочный, требовательный прежде всего к себе и к своему делу. Вера Александровна серьёзно относилась к обучению и добивалась от нас прочных знаний. Она умела объяснять материал понятно и последовательно, но и спрашивала строго. Если она видела, что ученик начинает отставать, не оставляла это без внимания: могла сообщить родителям, а при необходимости и лично прийти домой, чтобы вместе разобраться в ситуации. Для неё было важно, чтобы каждый из нас действительно освоил предмет. В то время нам казалось, что она не совсем вписывается в привычную атмосферу школы, где учителя были более открытыми, тёплыми, где даже строгость ощущалась через доброжелательность. Её сдержанность мы тогда не всегда могли понять и принять. С годами приходит другое осмысление: возможно, просто нужно было больше времени, чтобы увидеть в ней не только строгость, но и внутреннюю глубину, и искреннюю преданность профессии.

Известно, что Вера Александровна была человеком скромным, жила с сестрой, очень любила племянницу и ее детей, находя в них радость и утешение. Семьи в привычном понимании у неё не было — всю себя она отдавала работе. После работы в нашей школе она временно преподавала в первой школе, с момента открытия шестой школы трудилась там и ушла на пенсию из третьей школы. Среди её учеников были те, кто впоследствии выбрал профессию учителя и связал свою жизнь с химией, а это, пожалуй, самая высокая оценка труда педагога. Сегодня Веры Александровны уже нет с нами. И спустя годы хочется сказать: «Вера Александровна, простите нас, если мы в своё время не сумели до конца понять Вас». Светлая ей память.

Иван Иванович Дмитриев

Иван Иванович преподавал в нашей школе пение. Учились мы у него до седьмого класса, и эти уроки остались в памяти как одни из самых любимых, главным образом, из-за преподавателя. Ученики шутливо называли его «Баян Баянович» — Иван Иванович был высокий, стройный, всегда с баяном, и без этого инструмента его трудно было представить. Баян на каждом школьном мероприятии. В те годы в школе не было пианино, и именно он создавал живое музыкальное сопровождение. Иван Иванович готовил нас к смотрам художественной самодеятельности, участвовал во всех школьных мероприятиях. Музыкальная жизнь школы во многом держалась именно на нём.

Иван Иванович был человеком добрым, лёгким в общении, с чувством юмора. Просто и с шуткой справлялся с проказами мальчиков. Неслучайно наш учитель математики Пётр Никитич Галкин с улыбкой говорил нам в седьмом классе: «Теперь у вас остался один любимый предмет — это пение». И в этих словах была доля правды — пение мы действительно любили. Возможно, благодаря этим урокам у многих из нас появился интерес к музыке. В нашей параллели несколько девочек занимались в музыкальной школе — Света Николаева, Марина Федотова, Галя Макарова, Наташа Леонтьева. Для некоторых из них это стало делом жизни: Галина Макарова (в замужестве Бацокина) впоследствии стала учителем музыки и работала в седьмой и третьей школах; Наталья Леонтьева после школы поступила в Чебоксарское музыкальное училище и после его окончания работала преподавателем музыки в Шумерлинской музыкальной школе, сейчас живёт и работает в Чебоксарах — преподавала в музыкальной школе, работала учителем музыки в общеобразовательной школе; Светлана Николаева (в замужестве Кощеренкова) работает учителем музыки в гимназии № 8, награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, заслуженный учитель Чувашской Республики, почётный работник общего образования Российской Федерации, является обладателем гранта Президента России в конкурсе лучших учителей.

Можно сказать, что Иван Иванович по праву может гордиться своими учениками — тем, как продолжилось и развилось дело, которому он служил. К сожалению, сегодня сохранилось совсем немного материалов об Иване Ивановиче. Даже его фотографий у нас не осталось, лишь один снимок с мероприятия у Вечного огня. Но память о нём живёт — в школьных песнях, в звучании баяна и в судьбах его учеников. Вечная память дорогому Ивану Ивановичу.

Раиса Петровна Кондратьева

Мало кто знает, что Раиса Петровна, которую многие шумерлинцы считали своей землячкой, родилась в Москве. Её родители были людьми необычной судьбы. Отец, чуваш по национальности, родился в Татарстане, ещё подростком покинул родной дом и уехал в Москву. Там получил образование, работал журналистом. Переехав в 1930-х годах в Шумерлю, стал редактором местной газеты. Мама Раисы Петровны приехала в Москву из Тульской области ещё ребёнком. С ранних лет ей пришлось много трудиться. Благодаря добрым людям она получила образование, а впоследствии, уже в Шумерле, занималась обучением неграмотных рабочих комбината. Для людей, привыкших к столичной жизни, театрам и культурной среде, этот переезд оказался непростым. Родные вспоминали, как мама маленькой Раечки везла коляску по шумерлинским улицам и плакала. Но со временем семья обжилась на новом месте, построила дом на улице Урицкого, супруги вырастили троих детей.

Любовь к чтению и знаниям Раиса Петровна впитала с детства. Училась она в школе № 2, где ей посчастливилось быть ученицей замечательных педагогов. Особенно большое влияние на неё оказал учитель русского языка и литературы Валентин Григорьевич Рябов, которого она впоследствии с глубоким уважением называла образцом педагогического мастерства и мудрости. После окончания школы Раиса Петровна поступила в ЧГПИ, выбрав профессию учителя русского языка и литературы. Первые годы она работала в сельской школе Красночетайского района. Было нелегко: многие ученики говорили на чувашском языке, а сама она его не знала, поэтому к каждому уроку готовилась особенно тщательно, подбирала материал. В 1955 году она вернулась в Шумерлю и стала преподавать в родной школе. А со дня открытия нашей школы в 1961 году и до выхода на заслуженный отдых в 1985 году Раиса Петровна работала в её коллективе, став одним из самых уважаемых педагогов.

Раиса Петровна была талантливым, ярким учителем, эрудированным человеком с тонким чувством юмора. Учить русский язык было непросто, но Раиса Петровна преподавала свой предмет так увлекательно, что изученные на её уроках правила сохранились в памяти на долгие годы. Она умела находить яркие примеры и удачные сравнения, благодаря которым даже сложные темы становились понятными и легко запоминались.

Особенно запомнились её уроки литературы. Она не ограничивалась пересказом произведений и биографий писателей. Вместе с учениками анализировала поступки героев, их переживания. Произведения русской классики она умело соотносила с современностью, показывая, что человеческие чувства, радости, ошибки, нравственные принципы и пороки остаются неизменными во все времена. Приводила примеры из собственной жизни, рассказывала интересные случаи из жизни знакомых людей, помогая увидеть, что литература говорит о каждом из нас. Это трогало души учеников. Даже те, кто сначала не любил литературу, постепенно увлекались предметом.

Она постоянно побуждала нас читать произведения за рамками учебника, благодаря чему многие из нас открыли для себя богатый мир классической литературы и сохранили интерес к чтению на всю жизнь. Часто повторяла ученикам: «Плохой карандаш лучше хорошей памяти», приучала нас делать записи и конспекты, готовя к будущей студенческой жизни.

Мы чувствовали, что Раиса Петровна любила свою работу всей душой. Она говорила: «Если работа нравится, то жизнь будет счастливой». И сама была лучшим подтверждением этих слов.

Раиса Петровна обладала прекрасным вкусом и всегда выглядела достойно и элегантно. Одна из выпускниц вспоминает: «Помню её красный шерстяной сарафан с белоснежной блузкой — как это ей шло!» Учителя того поколения были для своих учеников примером не только в знаниях, но и в культуре поведения, речи.

Большое место в жизни Раисы Петровны занимала семья. Вместе с мужем Виктором они создали крепкий и дружный союз. Он восхищался образованностью супруги, ласково называл ее Раечкой и гордился огромной домашней библиотекой. Показывая гостям книги, нередко говорил, что жена прочитала их все. Ранняя смерть мужа стала для Раисы Петровны тяжёлым ударом. Но рядом были дети — дочь Наталья и сын Алексей.

Сегодня родные, друзья, коллеги и ученики вспоминают Раису Петровну как человека высокой культуры, душевной щедрости и преданности своему делу. Она оставила после себя не только добрую память, но и множество благодарных учеников, которым привила любовь к русскому слову, книге и человеческим ценностям.

Светлая и вечная память Раисе Петровне.

Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.

Продолжение следует.