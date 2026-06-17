Поддержать тех, кто проявил мужество, защищая Родину

Главой Чувашии Олегом Николаевым 11 июня подписан указ о новой мере социальной поддержки для наших земляков — участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России.

Теперь Герои Российской Федерации, родившиеся в Чувашии, смогут получить единовременную денежную выплату на покупку или строительство жилья в республике. Если воин, к несчастью, погиб, то право на выплату переходит его близким. Кабинету Министров Чувашии поручено утвердить порядок предоставления выплат. Финансирование этой меры будет осуществляться полностью из бюджета республики.



Источник: cap.ru.