«Золотая серия» гимназии

В Чувашии по результатам первых ЕГЭ 22 выпускника получили максимальные 100 баллов: 17 –

по химии, 3 – по истории и 2 – по литературе.



Среди школьников, сдавших ЕГЭ по истории на высший балл, — ученица гимназии № 8, спортсменка Анастасия Ушкова. Наставницей Анастасии является учитель истории и обществознания гимназии Екатерина Андриановна Казакова, на счету которой уже три года стобалльных побед (в 2024 году — Дмитрий Котков, в 2025 — Евгений Куренков, в 2026 году — Анастасия Ушкова).



По информации гимназии № 8.