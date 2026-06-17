

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Чувашии и республиканское министерство природных ресурсов и экологии запустили цикл выездных занятий для будущих экологов. Студенты посетили мусороперерабатывающий завод в Чебоксарах и узнали, как отходы превращаются в плитку для благоустройства, сообщило Минприроды Чувашии.



«Партия «Единая Россия» и Минприроды Чувашии запустили цикл выездных уроков для будущих экологов, что позволит дополнить теоретические знания практическими занятиями и в деталях знакомиться с различными производствами. Так, студенты Чебоксарского электромеханического колледжа побывали на мусороперегрузочной станции в городе, познакомились с промышленной сортировкой отходов и полным циклом переработки пленки в готовую продукцию – полимерно-песчаную плитку», – говорится в сообщении.



Было отмечено, что производственный комплекс базируется на территории станции. Студентам показали все этапы сортировки и отбора вторсырья до замеса полимер-песчаного «теста» и «выпекания» готового изделия. Полимерно-песчаная плитка, которую изготавливают из отсортированного пластика, широко применяется в ландшафтном дизайне и благоустройстве, в том числе для мощения тротуаров и пешеходных зон. Материал отличается прочностью, устойчивостью к перепадам температур и ценовой категорией.



В министерстве сообщили, что сырье для переработки поступает не только с контейнерных площадок, но и от крупных ритейлеров. «Вся пленочная упаковка идет в дело: <…> отбираем ее, сортируем, очищаем. Не сразу этому научились, изначально не работали с такой загрязненной пленкой. <…> Теперь можем перерабатывать то, что раньше считалось непригодным и [должно было уходить на полигон]», – приводятся слова руководителя общества «Строительные покрытия» Александра Попова.



Также с будущими специалистами пообщались депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников («Единая Россия»), который в том числе курирует вопросы экологии, и первый замглавы Минприроды республики, региональный координатор проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия» Ольга Александрова. «Очень важно, что наши предприятия не стоят на месте и осваивают переработку даже сложных, загрязненных фракций. То, что раньше безвозвратно терялось на полигонах, сегодня становится ценным сырьем – это реальный шаг к экономике замкнутого цикла. Такие экскурсии помогают будущим специалистам понять, как устроена отрасль изнутри», – цитируют Мельникова.



Было отмечено, что мероприятие состоялось в русле реализации задач нацпроекта «Экологическое благополучие» и региональной программы «Экономика замкнутого цикла». «Программой по переходу к экономике замкнутого цикла предусмотрена поддержка предприятий, занимающихся утилизацией и переработкой отходов на территории Чувашской Республики. Эта тема станет главной на нашем круглом столе, который состоится в рамках Чебоксарского экономического форума 18 июня», — приводятся слова Александровой.