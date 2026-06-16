Открыт прием заявок на участие в программе «Ниме – Народный бюджет» на 2027 год

С 15 июня в Чувашии начался прием заявок на участие в программе инициативного бюджетирования «Ниме – Народный бюджет» для проектов 2027 года. Жители могут напрямую влиять на то, какие объекты будут благоустроены в их городах и округах: от ремонта дорог и установки детских и спортивных площадок до благоустройства дворов и парков.

Чтобы принять участие в программе, инициативным группам необходимо вовремя подготовить проект. Всего предусмотрено 5 этапов:

Подготовка и подача заявки – с 15 июня по 15 августа. Рассмотрение заявок администрациями – с 15 июня по 1 сентября. Онлайн-голосование для городских жителей – с 18 сентября по 2 октября на портале народныйбюджет.чувашия.рф, для тех, кто проживает на селе — на сайте «Чувашия онлайн». Конкурсный отбор и утверждение победителей – с 3 октября по 11 ноября. Реализация проектов – в течение 2027 года.

В Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатыре в этом году было подано 288 заявок. Это в шесть раз больше, чем годом ранее, отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов:

«Уже заключено 218 контрактов на реализацию проектов, а по 5 объектам работы завершены досрочно. Например, в Алатыре отремонтировали автомобильную дорогу и заменили окна в детском саду, в Шумерле появилась универсальная спортплощадка, а в Чебоксарах обустроили пандус в Детской школе искусств и уличное освещение по ул. Лесхозной. Завершить все проекты 2026 года планируется к 1 ноября».

чувашинформ.рф