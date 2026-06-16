Информационное сообщение Роскомнадзора

С 01.09.2022 вступили в силу изменения в закон «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных, за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.



26.12.2022 вступил в силу приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».



Ознакомиться с новыми формами можно на портале Роскомнадзора https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/. Примеры заполнения уведомлений размещены по https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/.



Уведомление можно заполнить на интернет-странице https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/updateform/ одним из следующих способов: в бумажном виде, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или с использованием средств аутентификации ЕСИА.



В случае направления уведомления до 25.12.2022 оператору необходимо заполнить форму информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе, осуществляющем обработку персональных данных, с последующим направлением его в адрес Роскомнадзора.