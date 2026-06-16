В Чувашии для мобилизационного резерва утвердили выплату

Правительство республики установило порядок ежемесячной выплаты для граждан, пребывающих в мобилизационном резерве и привлеченных к защите критически важных объектов на территории региона. Её размер — 50 000 рублей в месяц.

Право на неё имеют те, кто заключил контракт с Министерством обороны и направлен на специальные сборы для охраны инфраструктуры жизнеобеспечения Чувашии.

Денежные средства будут перечисляться Центром соцподдержки в беззаявительном порядке — на основании списков, предоставленных военным комиссариатом.

чувашинформ.рф