НКО смогут получить гранты на экологические проекты

Господдержка будет предоставляться некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чувашии и осуществляющим деятельность в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, образования, просвещения, благотворительности и волонтёрства.

Получателей бюджетных средств определят по результатам открытого конкурсного отбора, проводимого Минприроды Чувашии в системе «Электронный бюджет». Максимальный размер гранта на одного получателя составит до 106 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на оплату труда задействованных в проекте работников, оплату услуг сторонних организаций, аренду помещений, приобретение оборудования, расходных материалов, а также рекламной и информационной продукции.

Поддержка предоставляется по семи направлениям, включая охрану окружающей среды, развитие непрерывного экологического образования и просвещения, сохранение биологического разнообразия, охрану водных объектов, лесовосстановление, применение современных информационных технологий в природоохранной деятельности, изготовление социальной рекламы экологической направленности, а также содействие очистке природной среды от мусора и организации раздельного сбора отходов.

Источник: cap.ru.