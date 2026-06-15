Бумажные квитанции за коммуналку могут исчезнуть уже с осени

По умолчанию квитанции по квартплате будут приходить в личный кабинет владельца недвижимости на портале госуслуг. В бумажном виде их будут доставлять только тем, кто не зарегистрирован на госуслугах, и ряду категорий граждан, которые определит правительство (по-видимому, это будут в первую очередь пенсионеры).

Допускаются варианты. Так, человек из «отдельных категорий» (допустим, пенсионер) может заявить о согласии на предоставление платежек в электронной форме. А пользователь портала «Госуслуги», наоборот, может через этот же портал отказаться от получения документов в электронной форме.

Квитанция фактически будет считаться полученной пользователем портала «Госуслуги» по умолчанию — в день, следующий за днем размещения платежки в личном кабинете. Неважно, заходил ли житель на портал и увидел ли этот документ.

Для коммунальных организаций услуга рассылки квитанций через «Госуслуги» будет платной.

По информации сайта rg.ru.