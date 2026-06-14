В свет вышел самоучитель чувашского языка

Чувашский язык является национальным и одним из государственных языков Чувашской Республики. Его изучают в детских садах, школах, высших учебных заведениях. А для тех, кто хочет выучить его самостоятельно, Чувашское книжное издательство выпустило самоучитель для начинающих «Эпĕ чăвашла вĕренетĕп. Я учу чувашский язык». Авторы – Тамара Артемьева и Галина Брусова, редактор – Надежда Вечеркина.



Основная цель издания – дать некоторые сведения о грамматической структуре чувашского языка, сформировать речевые и грамматические навыки, научить читать по-чувашски, воспринимать письменные и устные тексты и помочь овладеть обиходной разговорной речью. Материалы разделены по занятиям и рассчитаны на два часа. В книге 27 занятий. Самоучитель содержит теоретический материал, задания для самостоятельной работы, тексты для чтения.



Как отмечают авторы, грамматический материал в самоучителе представлен в том объеме, который необходим для восприятия несложных текстов и умения вести простые диалоги на разные темы. Новинка предназначена для тех, кому чувашский язык не является родным.



О. Федорова.