Вынесен приговор за попытку незаконного сбыта наркотиков

Шумерлинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя Ленинградской области, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что молодой человек входил в организованную преступную группу, которая распространяла синтетические наркотики на территории региона через тайники-закладки. В ноябре 2025 года на трассе М-12 на территории Шумерлинского муниципального округа сотрудники УФСБ России по Чувашской Республике остановили автомобиль фигуранта. В ходе досмотра из незаконного оборота изъяты наркотические средства общей массой более 2,8 кг.

Следствием наложен арест на автомобиль, использовавшийся для перевозки наркотиков, а также на мотоцикл, который обвиняемый приобрел для совершения преступной деятельности. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



«Синтетические наркотики – это угроза здоровью не только непосредственно того, кто их употребляет, но и всех нас. Поведение человека в состояние одурманивания непредсказуемо, — комментирует главный внештатный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина. — Под влиянием обманов восприятия он может убить, изнасиловать, выколоть глаза даже своему ребенку. Разум перестает работать. Поэтому зная, что кто-то распространяет эту отраву, необходимо сообщить в правоохранительные органы. Этим вы защитите своих близких».

Пресс-служба УФСБ России по Чувашии.