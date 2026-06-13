Чтобы отдых был безопасным

С наступлением жарких дней все стремятся отдохнуть и позагорать на пляже, искупаться в водоёме.

Для этих целей выбирайте официальные пляжи — они проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеют необходимые разрешения, на них проводят лабораторный контроль качества как воды, так и песка, обследуют и очищают дно водоема для безопасного нахождения в воде. Не пренебрегайте информационными щитами с надписями «Купание запрещено!». Не пейте воду из водоёма, берите с собой питьевую воду — она утолит жажду и поддержит водно-солевой баланс организма в жару, ей можно помыть руки. Если берёте с собой продукты, то выбирайте нескоропортящуюся продукцию, предпочтение отдавайте фруктам и овощам. Еду обязательно упаковывайте в пищевые полиэтиленовые пакеты, контейнеры или лучше всего в сумку-холодильник — так вы убережете продукты от загрязнения болезнетворными микроорганизмами и насекомых, которые являются их переносчиками. Не забывайте мыть руки с мылом перед едой. Не покупайте еду у разносчиков на пляжах, чтобы не допустить пищевого отравления!



Загорать непосредственно на песке не рекомендуется — в нём могут находиться гельминты (аскариды, токсокары и власоглавы), т.к. на пляжах часто выгуливаются собаки. Используйте шезлонги или покрывала/полотенца, чтобы избежать прямого контакта кожи с песком.

Солнечная активность увеличивается в обеденные часы, поэтому загорать рекомендуется в утренние и вечерние часы (до 11:00 и после 16:00), используйте солнцезащитные кремы с уровнем защиты не менее 15 SPF. Носите головные уборы, свободную одежду из легких и натуральных тканей, открытую обувь. После купания лучше менять мокрую одежду на сухую. Не забывайте про солнцезащитные очки.



Не употребляйте на пляже алкоголь и тем более не заходите в воду в состоянии опьянения! И, конечно, не оставляйте после себя мусор, особенно пищевые отходы — они привлекают насекомых, грызунов и других животных, которые могут быть переносчиками инфекционных заболеваний.

Подготовила Е. Егорова, врач по общей гигиене ЦГЭ Чувашии.