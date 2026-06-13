Искусство объединяет людей независимо от национальности – В Чувашии отметили День России

День России – главный государственный праздник, символизирующий единство народов, проживающих на территории большой страны, их многовековую историю и великое культурное наследие. Столица Чувашии встретила его двумя знаковыми событиями. В Чебоксарах открылась выставка восстановленной коллекции Императорского фарфорового завода «Народности России» и прошел Всероссийский марафон классической музыки «Кантата.Россия».

«Глубоко символично, что именно в День России мы открываем удивительную выставку. Для нас, жителей Чувашии, она имеет особое значение. Впервые в уникальной коллекции мы видим фигурки чуваша и чувашки, выполненные из фарфора мастерами знаменитого питерского завода. Это высшая степень признания самобытности нашей культуры в общем культурном коде России.

Выставка — значимый и весомый вклад в укрепление единства народов, которые живут в Российской Федерации. Сила духа жителей нашей великой страны помогает достигать новых побед.

Благодарю Императорский фарфоровый завод за предоставленную возможность увидеть воочию эту красоту. Уверен, нас ждёт много совместных интересных и полезных для людей проектов», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, открывая выставку.

Идея экспозиции – показать культурное многообразие страны – обретает особый смысл в Год единства народов России и Год дружбы народов в Чувашской Республике. На выставке представлены 40 скульптур из воссозданной серии «Народности России». Историческая коллекция из 146 фигур была задумана еще в 1907 году императором Николаем II к 300-летию дома Романовых. До наших дней сохранилось 74 оригинала, которые хранятся в Эрмитаже.

Взаимодействие региона с Императорским фарфоровым заводом не ограничивается лишь одной выставкой. Напомним, на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве. Уже разработана лимитированная коллекция чайных сервизов по мотивам Вышитой карты России. Рисунок на 14 чайных парах повторяет узоры, традиционные для каждого субъекта Приволжского федерального округа, а чайник украшает чувашский орнамент кӗскӗ.

В этот же день Чувашия присоединилась к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата.Россия». Масштабная акция охватила 15 регионов страны. Концерты проходят в исторических местах, где жители особо чтят традиции, бережно хранят их, передавая из поколения в поколение.

В Чебоксарах на Красной площади симфонический оркестр и хор Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России Мориса Яклашкина исполнили произведения Чайковского, Прокофьева, Танеева, Свиридова, Глинки, Лядова, Стравинского, Рахманинова и Мусоргского.

«Этот год объявлен Годом единства народов Российской Федерации, а Чувашской Республике — Годом дружбы народов. Именно поэтому мы снова и снова более, чем на двухстах языках говорим: День России — это наш общий праздник. Россия веками поддерживала сохранение традиций и устоев каждого народа, проживающего на ее территории.

Музыка марафона «Кантата. Россия» не знает национальностей — она позволяет нам переживать похожие эмоции независимо от того, кто мы и какого вероисповедания. В День России мы ещё раз понимаем, что, только объединившись, мы можем сделать нашу страну по-настоящему великой, сильной, непобедимой», — подчеркнул Олег Николаев.

Депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков также отметил, что как бы ни пытались за рубежом запретить Россию, её спортсменов и артистов, великую музыку и великую культуру невозможно закрыть. Он подчеркнул, что Россия, опираясь на традиции поколения победителей, уверенно идёт вперёд, преодолевая любые трудности, а единство и вера в свои силы помогают ей побеждать — как раньше, так и сейчас.

Международный фестиваль «Кантата» проводится с 2021 года. За это время он стал одной из ключевых культурно-просветительских площадок страны. Его значимость неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин, делая упор на просветительскую миссию и художественное разнообразие программы. Девиз фестиваля этого года – «Опережая время» – отражает способность искусства вдохновлять поколения, создавать новые смыслы и сохранять актуальность на десятилетия.

Марафон прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Чувашской Республики.