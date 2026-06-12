Уважаемые шумерлинцы! Дорогие земляки!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России!



В этот день мы с гордостью осознаем себя частью великой страны с богатой историей и уникальным многонациональным наследием.



Сегодня, как никогда, важны единство, сплоченность и общая ответственность за будущее Родины. Защита ее суверенитета, приумножение национального достояния и сохранение традиционных духовных ценностей – наш общий долг и залог процветания следующих поколений.

Чувашия вносит свой вклад в общее дело: трудом, талантами, культурным богатством и многовековыми традициями.



Пусть любовь к Отечеству вдохновляет на новые свершения во имя сильной и независимой державы.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.



Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.