Уважаемые шумерлинцы! Дорогие земляки!
От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России!
В этот день мы с гордостью осознаем себя частью великой страны с богатой историей и уникальным многонациональным наследием.
Сегодня, как никогда, важны единство, сплоченность и общая ответственность за будущее Родины. Защита ее суверенитета, приумножение национального достояния и сохранение традиционных духовных ценностей – наш общий долг и залог процветания следующих поколений.
Чувашия вносит свой вклад в общее дело: трудом, талантами, культурным богатством и многовековыми традициями.
Пусть любовь к Отечеству вдохновляет на новые свершения во имя сильной и независимой державы.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.