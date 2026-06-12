12 Июн

Уважаемые шумерлинцы! Дорогие земляки!
От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России!


В этот день мы с гордостью осознаем себя частью великой страны с богатой историей и уникальным многонациональным наследием.


Сегодня, как никогда, важны единство, сплоченность и общая ответственность за будущее Родины. Защита ее суверенитета, приумножение национального достояния и сохранение традиционных духовных ценностей – наш общий долг и залог процветания следующих поколений.
Чувашия вносит свой вклад в общее дело: трудом, талантами, культурным богатством и многовековыми традициями.


Пусть любовь к Отечеству вдохновляет на новые свершения во имя сильной и независимой державы.      
Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.


Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.

Автор записи: anna

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