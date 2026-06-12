Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа!

Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников – Днём России!



Этот день символизирует мощь и величие нашей державы, неразрывную связь времен и поколений. Россия – это люди, которые своим трудом, талантом и любовью делают страну сильнее. И сегодня, говоря о великих достижениях Родины, мы с гордостью говорим о нашей шумерлинской земле.



Наш округ – это живая частица большой России, где гармонично сплелись вековые традиции чувашского народа, красота природы и современный ритм жизни. Сила России начинается с небольших городов и сёл, с благополучия каждой семьи. Именно здесь, в Шумерлинском округе, живут люди с открытой душой и трудолюбивыми руками, которые ежедневно вносят вклад в процветание общего дома.



От всей души желаю нашему округу стабильности и процветания, новых побед в труде и общественной жизни. Пусть крепнет уверенность в завтрашнем дне, а наша молодежь сохраняет верность родным корням. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и гордости за нашу великую страну и наш любимый шумерлинский край!

С праздником, с Днём России!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.