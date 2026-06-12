Уплатить НДФЛ необходимо не позднее 15 июля

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного в декларациях по форме 3-НДФЛ за 2025 год, в срок не позднее 15 июля 2026 года.



НДФЛ уплачивают индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, у которых при декларировании доходов возникла обязанность по уплате.



При этом рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо самостоятельно, так как законодательством не предусмотрено направление налоговых уведомлений и квитанций на уплату налога.



Наиболее удобными способами уплаты налога являются сервисы сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и банковские приложения, на Едином портале государственных услуг.



Управление ФНС по Чувашии.