Пройдите профосмотр и диспансеризацию!

Диспансеризация проводится россиянам в возрасте с 18 до 39 лет 1 раз в 3 года, 40 лет и старше – ежегодно. При этом возрастная группа 18-39 лет имеет возможность прохождения ежегодного профилактического медицинского осмотра.

Процедура диспансеризации состоит из опроса на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, из антропометрии (измерения роста стоя, массы тела, окружности талии, расчета индекса массы тела), измерения артериального давления, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, флюорографии, осмотра фельдшера (акушерки), врача-терапевта. Электрокардиография (ЭКГ) показана ежегодно с 35 лет, в возрасте от 18 лет — ежегодный осмотр фельдшера (акушерки). Для выявления рака кишечника проводится исследование кала на скрытую кровь всем гражданам в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно.



В 45 лет и мужчинам, и женщинам показано пройти ФГДС. С 40-летнего возраста для всех — измерение внутриглазного давления. Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 лет и 64 года должны проходить обследование на определение простатспецифического антигена в крови с целью выявления рака предстательной железы на ранней стадии. А женщинам в возрасте от 40 до 74 лет проводится маммография 1 раз в 2 года. Взятие мазка на онкоцитологию для выявления рака шейки матки проводится 1 раз в 3 года с 18 до 64 лет.



Программа диспансеризации включает несколько этапов. На первом (скрининговом) этапе специалисты делают выводы в отношении группы здоровья. Если были выявлены риски приобретения либо наличие хронических заболеваний, то появляется необходимость проведения второго этапа. Второй этап проводится по медицинским показаниям для дополнительного углубленного обследования и консультаций врачей-специалистов с целью уточнения диагноза.

Для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра нужно обратиться в каб. № 118 отделения медицинской профилактики поликлиники Шумерлинского ММЦ (г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 2, тел. 2-13-54). По желанию гражданина диспансеризацию можно также пройти у своего участкового врача в часы приёма.



С 2024 года граждане репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет) могут пройти одновременно с диспансеризацией и профилактическим осмотром диспансеризацию репродуктивного здоровья: женщины — в женских консультациях по месту прикрепления, мужчины — в поликлинике по месту прикрепления у врача-уролога или врача-хирурга. При выявлении отклонений могут быть назначены дополнительные обследования, лечение, направления к врачам-специалистам, установлено диспансерное наблюдение.



Своевременное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений, что способствует сохранению трудового потенциала и увеличению продолжительности жизни.



Л. Демидова, врач-терапевт отделения медпрофилактики.