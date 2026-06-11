Поставленные цели учения достигнуты

Оперативным штабом в Чувашской Республике 3 июня проведено тактико-специальное учение по пресечению деятельности условной диверсионно-разведывательной группы.

В соответствии с замыслом террористы в составе ДРГ планировали совершить террористические акты на объектах промышленности, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Оперативным штабом был выработан и реализован комплекс специальных мероприятий на территории Шумерлинского муниципального округа, в результате чего деятельность условной группы была пресечена.

В рамках учения осуществлены первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей Шумерли, отработаны практические навыки межведомственного взаимодействия, а также приведения в готовность и применения группировки сил и средств регионального оперативного штаба в условиях осложнения оперативной обстановки.



В мероприятии участвовали представители ФСБ, МВД, МЧС, Управления Росгвардии, СУ СК России в Чувашской Республике, органов государственной власти и самоуправления.



Пресс-служба УФСБ России по Чувашии.