«Белый список» дополнен региональным сегментом

В мае жители Чувашии столкнулись с временными перебоями мобильного интернета на фоне угроз террористических атак. Чтобы в таких ситуациях люди не оказывались в информационной изоляции, в республике задействовали механизм «белых списков» — это перечень жизненно важных сайтов и приложений, которые операторы связи не блокируют ни при каких условиях.

Базовый «белый список» ресурсов формируется на федеральном уровне: в него входят портал госуслуг, ключевые финансовые, образовательные и медицинские сервисы, «Яндекс» и маркетплейсы, службы доставки, СМИ и национальный мессенджер «MAКС». Чувашия дополнила эту базу своим региональным сегментом — сервисами домена cap.ru. Главный акцент сделан на здравоохранении: запись к врачу и выписка электронных рецептов останутся доступны всегда. Механизм «белых списков» будет донастраиваться и дополняться региональными сервисами.



В период временных ограничений мобильного интернета главной площадкой для связи становится мессенджер «MAКС». Внутри приложения Минцифры Чувашии запустило два чат-бота. Первый показывает карту точек wi-fi, составленную совместно с операторами связи. Если на точке нет сети, то в чат-боте можно отправить обращение и его сразу возьмут в работу профильные специалисты. Второй чат-бот содержит список укрытий и защитных сооружений в регионе. Также работает колл-центр 8 (8352) 56-53-32. Операторы ответят на вопросы о «белых списках», подскажут ближайшую точку wi-fi и примут заявку о проблемах со связью.



Масштабирование «белых списков» по всей стране инициировано в рамках проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия».

Источник: Минцифры Чувашии.