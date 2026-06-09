Суд признал за детьми право собственности на жильё

Шумерлинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних детей к их матери о выделе доли в праве собственности на жилое помещение.

Женщина в 2013 году получила сертификат на материнский капитал, средства которого были направлены на погашение ипотечного кредита. Тогда мать подписала нотариально заверенное обязательство об оформлении жилого помещения в общую долевую собственность, в том числе на несовершеннолетних детей. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского капитала. Однако жилое помещение в общую долевую собственность не оформлено.

Суд заочным решением требования прокурора в интересах несовершеннолетних детей удовлетворил. Право собственности ответчика на жилое помещение прекращено и признано право собственности по 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение за ответчиком и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.