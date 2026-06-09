Депутаты «Единой России» проверили ситуацию с вывозом мусора в Чувашии



Число жалоб в соцсетях на вывоз твердых коммунальных отходов в Чебоксарах выросло в начала 2026 года, поэтому спрос за соблюдение графика вывоза будет жестким. Об этом сообщили в Минприроды Чувашии по итогам рейда в округах с участием депутатов «Единой России», представителей муниципалитетов и профильных организаций.

«Первая точка – Чебоксары. Жители уже давно жалуются на регионального оператора. <…> С начала года количество официальных жалоб в соцсетях выросло в разы. Ситуация стала меняться после подключения депутатского и общественного контроля», – говорится в сообщении.



По словам регионального координатора партийного проекта «Чистая страна», министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, которые приводятся в сообщении, спрос за повторные нарушения «будет жестким». «Если в межсезонье трудности проезда еще можно было понять, то сейчас, при нормальной погоде, отговорки недопустимы. При повторных нарушениях будет поставлен вопрос о расторжении соглашения», — цитируют Бедертдинова.



Депутат Госсовета Сергей Мельников («Единая Россия») отметил, что если во время снегопадов «был период серьезных сбоев по вывозу ТКО, масса обращений», то «сейчас эффективность от наших действий есть, оператор стал ответственнее соблюдать график». Также состоялся рейд на современный мусоросортировочный комплекс в Канашском округе, с вводом которого объем сортировки ТКО увеличился на 10%. До конца года планируется запустить мусоросортировочные станции в Батыревском и Моргаушском округах, что позволит к 2030 году сортировать 100% ТКО.



Кроме того, делегация посетила закрытый в 2025 году полигон ТКО в поселке Конар Цивильского округа, где в настоящее время решается вопрос о рекультивации. «Эксплуатирующая организация работала неправильно, это приводило к постоянным возгораниям. Сегодня жалоб от местных жителей не поступает. Это и есть реальный результат национального проекта «Экологическое благополучие», — приводятся слова министра.



Также делегация побывала на бывшей Пихтулинской свалке в Чебоксарах, где почти за полвека накопилось 7,5 млн кубометров отходов. Сегодня рекультивированная территория представляет собой многослойный «саркофаг» из геомембраны, глины и дренажа, где свалочный газ очищается, а фильтрат больше не отравляет грунтовые воды и местный пруд. По словам Мельникова, на данной территории можно разбить парк или создать курортную зону. «Важно и другое: после рекультивации получили развитие новые микрорайоны Чебоксар и Новочебоксарска – поселок Восточный, микрорайоны Новый город и Солнечный», – отметил депутат.

Минприроды Чувашии.