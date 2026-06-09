В правительство внесен законопроект, упрощающий оформление прав на общее имущество в садовых товариществах

Росреестр внес в правительство законопроект, который упростит оформление прав на общее имущество в садовых товариществах (СНТ). Теперь право собственности садоводов на общее имущество в СНТ будет возникать с момента его постановки на кадастровый учет в Росреестре — по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах.

Сейчас по закону созданное или приобретенное общее имущество СНТ должно находиться исключительно в общей долевой собственности садоводов. Но процедура оформления общего имущества может быть достаточно сложной и продолжительной. Нужно провести общее собрание членов СНТ, рассчитать доли в праве общей собственности на такое имущество, оформить в Росреестре право на имущество общего пользования, уплатив госпошлину за госрегистрацию. Предлагается установить, что имущество общего пользования в СНТ «автоматически» принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам садовых участков пропорционально их площади. Это снизит временные и финансовые затраты садоводов, будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование организациям, что актуально, к примеру, при проведении социальной газификации СНТ. Садоводам больше не нужно будет тратить время на проведение собраний и расчет долей для дальнейшего оформления прав в Росреестре.

По информации сайта rg.ru.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС