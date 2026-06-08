В Чувашии утверждена программа обеспечения бесплатного доступа к спорту для детей на 2026—2030 годы

Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов подписал распоряжение, которым утверждена Программа обеспечения бесплатного доступа к спорту для детей, в первую очередь из малообеспеченных семей, на период до 2030 года.

Как отмечают в Минспорте Чувашии, сейчас в республике систематически занимаются спортом 205 тысяч детей – это почти 75%. К 2030 году показатель планируется поднять до 76,9%. При этом во всех школах должны будут открыться спортивные клубы, а дети до 18 лет – участвовать в официальных соревнованиях без стартовых взносов.

Для достижения этих целей министерству предстоит организовать бесплатные тренировки в республиканских и муниципальных спортшколах, ежегодно утверждать календарь соревнований без стартовых взносов для несовершеннолетних, а детей из малообеспеченных семей протестируют в Центре раннего физического развития на базе СШОР № 8 имени Е. Николаевой для определения предрасположенности к видам спорта.

Внимание уделено и поддержке тренерского корпуса. Сейчас в Чувашии 52 физкультурно-спортивные организации, в которых работают 532 штатных тренера-преподавателя. Комплекс мер их поддержки включает стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты, выслугу лет и качество работы, дополнительные надбавки молодым специалистам, премии за подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов, а также единовременные компенсационные выплаты тренерам, переехавшим на работу в населённые пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, по программе «Земский тренер».

Источник: cap.ru.