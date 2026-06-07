Частые ошибки при подаче заявлений через портал госуслуг

С целью минимизации отказов в приеме заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг необходимо отметить наиболее часто встречающиеся причины отказа.

По выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации распространены такие причины: не заполнены все пункты заявления о выдаче (замене) паспорта, подлежащие заполнению; имеются фактические ошибки или недостоверные сведения в указанных персональных данных (например, в заявлении некорректно указано наименование места рождения, фамилия, имя, отчество супруга (и) или место регистрации); не представлена фотография в электронной форме или не соблюдены требования к фотографии; в представленном электронном файле заявления о выдаче (замене) паспорта имеются повреждения, не позволяющие распознать его содержание.

По выдаче (замене) заграничного паспорта: не заполнены все пункты заявления, подлежащие заполнению, имеются фактические ошибки в указанных персональных данных; в заявлении указан основной документ, удостоверяющий личность, с истекшим сроком его действия на дату подачи заявления; не соблюдены требования к фотографии.



По регистрационному учету граждан Российской Федерации: нарушены установленные требования к форме и содержанию заявления, выразившиеся в недостоверном внесении сведений о месте рождения (сведения о месте рождения следует указывать в соответствии с записью в паспорте); в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что не представлены согласия всех участников долевой собственности избранного для проживания жилого помещения.



По предоставлению адресно-справочной информации: несоответствие заявления утвержденной форме; наличие в заявлении недостоверной или неполной информации; не представлен документ, являющийся необходимым для предоставления государственной услуги; имеющиеся в представленном документе повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документе; неподтверждение сведений в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния по результатам межведомственного запроса; неподтверждение сведений о правах на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости по результатам межведомственного запроса; непоступление согласия субъекта персональных данных на предоставление адресно-справочной информации в течение 20 календарных дней со дня направления сообщения в его адрес.



При подаче электронных заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции необходимо соблюдать определенные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», а также административными регламентами МВД России.



Штаб МО МВД России «Шумерлинский».