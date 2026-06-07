Как пыльца обманывает наш организм

В основе любой аллергии лежит сбой в программе распознавания «свой — чужой». Иммунная система аллергика по какой-то причине принимает безобидный растительный белок из пыльцы за опасного захватчика, подобного вирусу или яду.

При первом контакте с аллергеном организм незаметно вырабатывает антитела IgE, которые закрепляются на тучных клетках под слизистыми. При повторном попадании пыльцы она связывается с этими антителами, заставляя клетки «взрываться» и выбрасывать гистамин. Именно он — главный виновник симптомов: расширяет сосуды (вызывая отеки), раздражает нервы (провоцируя зуд и чихание) и стимулирует выработку слез и слизи. По сути, это ошибочная химическая оборона организма.



С этим внутренним конфликтом помогают справиться антигистаминные препараты, блокирующие рецепторы. Однако врачи рекомендуют соблюдать и меры предосторожности:

Выбирайте время для прогулок: избегайте парков в утренние часы (с 5 до 11) и в сухую ветреную погоду.



Создайте барьер: носите очки и головной убор, а после улицы обязательно принимайте душ и меняйте одежду.



Очищайте дом: делайте влажную уборку, используйте HEPA-фильтры, а при проветривании завешивайте открытые окна влажной марлей.



Подготовила Е. Иванова, химик-эксперт ЦГЭ Чувашии.