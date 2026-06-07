Как мужчине получить пособие по уходу за ребенком до полутора лет?

Отпуск по уходу за ребёнком папе оплачивается так же, как и маме: 40 % от среднего заработка за 2 последних календарных года. В 2026 году отпуск по уходу за ребенком оформили 376 отцов, 32 дедушки и 1 дядя; 8 отцов одновременно ухаживают за двумя детьми ввиду рождения двойни в семье.



Выплата пособия по уходу за ребенком до полутора лет отцу ребенка или иным родственникам возможна, если мама такое пособие не получает. Для оформления пособия папам необходимо подать 2 заявления по своему месту работы: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и заявление о назначении ежемесячного пособия.

Первая выплата пособия по уходу за ребенком перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем выплаты направляются до 8 числа месяца. При совпадении этой даты с праздничным или выходным днем выплата осуществляется на день раньше.



Ежемесячное пособие выплачивается одному из родителей или другим родственникам малыша, опекунам, которые ухаживают за ним. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или частично, на этот период сохраняется место работы (должность). Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет от 10669,64 руб. до 83021,18 руб. в месяц.

Отделение СФР по Чувашии.