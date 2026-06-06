Социальная поддержка самозанятых

Самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход (НПД), могут рассчитывать на комплексную социальную поддержку СФР.

Формирование будущей пенсии за счет добровольных взносов

Для этого нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию с Соцфондом. Благодаря цифровизации это удобно сделать на «Госуслугах» или в мобильном приложении «Мой налог». И далее уплачивать взносы. Размер и периодичность взносов определяется самостоятельно. Срок уплаты – до 31 декабря текущего года.



4,5 тыс. самозанятых Чувашии вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 300 из них уже уплатили добровольные взносы на формирование будущей пенсии в текущем году.



Получение пособия по временной нетрудоспособности

С 2026 г. проводятся эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых. Желающие могут зарегистрироваться в СФР, выбрать страховую сумму (35000 или 50000 руб. в год) и делать взносы. Право на оплачиваемый больничный возникает через 6 месяцев после уплаты годового взноса либо после 6 месяцев непрерывных ежемесячных платежей.



Единое пособие

Родители, получающие доход от самозанятости, также имеют право на единое пособие при соответствии критериям его назначения.



Отделение СФР по Чувашии.