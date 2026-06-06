Господдержка для студентов из многодетных семей расширена

Теперь компенсация 50 % стоимости очного обучения ребёнка в вузах и ссузах в рамках нацпроекта «Семья» предоставляется не только в виде возмещения уже понесённых расходов, но и в форме предоплаты за обучение. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства Чувашии Сергеем Артамоновым.



Компенсация или предоплата назначается только на одного из детей из многодетной семьи. Заявления на господдержку принимаются в многофункциональных центрах.



По данным Минтруда Чувашии, за январь-май 2026 года выплаты на общую сумму 20 млн рублей получила 431 многодетная семья: 370 семей направили средства на оплату обучения в организациях среднего профессионального образования, а 61 семья – в вузах.



Источник: Правительство Чувашии.