Чемпионат России по дартсу среди ветеранов СВО пройдет в Чувашии

Правительство и Ассоциация ветеранов СВО в Чувашии начинают подготовку к чемпионату России по дартсу для спортсменов с ПОДА. Участвовать будут дартсмены – ветераны СВО.



Премьер-министр Сергей Артамонов на встрече с инициаторами — подполковником в отставке, кавалером ордена Мужества Денисом Андреевым и старшим тренером сборной России Евгением Павловым обозначил, что ключевым инструментом станет партпроект «Единой России» «Шаг в мирную жизнь»: «Мнение у нас одно — спорт должен стирать барьеры, а ветераны — оставаться в строю, вести за собой и молодежь, и тех, кому сейчас сложнее физически».



Кроме этого, по предложению Минспорта Чувашии в регионе рассматривают возможность проведения соревнований по спортивному метанию ножа, где также могут участвовать спортсмены с ПОДА.

Правительство Чувашии.