Финансовая поддержка работодателей на мероприятия по охране труда

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы работодателя на проведение специальной оценки условий труда, на обучение по охране труда в учебном центре, на приобретение СИЗ и смывающих и (или) обезвреживающих средств, на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и работников предпенсионного возраста, на проведение периодических медосмотров, на обеспечение лечебно-профилактическим питанием, на приобретение алкотестеров и алкометров, тахографов, аптечек для оказания первой помощи, на приобретение оборудования и для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ, на приобретение оборудования для обучения, инструктажей и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, приобретение устройств для мониторинга состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и др.



Для возмещения расходов достаточно выполнять хотя бы одну предупредительную меру из плана с полным пакетом подтверждающих документов. Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 % от суммы страховых взносов, но может быть увеличен до 30 % при направлении дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.



В этом году страхователи подают соответствующие документы до 14 ноября включительно. Сделать это можно через электронный сервис на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда по месту регистрации работодателя, а также в МФЦ или по почте.



Если часть предупредительных мер в текущем году запланирована на период после подачи заявления в Соцфонд, то есть после 14 ноября, то страхователь вправе представить платежные документы и документы, подтверждающие расходы, не позднее 15 декабря. При этом заявление о возмещении все равно подается до 14 ноября включительно.

Отделение СФР по Чувашии.