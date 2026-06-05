Сторонники «Единой России» вновь организуют благотворительную акцию

Акция «Коробка храбрости» стартовала в Международный день защиты детей в 14-й раз и продлится по 6 июля. В этот период в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и партнерских некоммерческих организациях будет вестись сбор игрушек, книг, канцтоваров, наборов для творчества и других детских товаров для детей, которые длительно лечатся и проходят реабилитацию в онкоцентрах, больницах и хосписах по всей стране.



В Чувашии муниципальные координаторы и активисты партийного проекта «Крепкая семья» активно участвуют в сборе подарков для детей и приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей, организации. В Шумерлинском округе вас ждут в офисе местного отделения партии: г. Шумерля, ул. Октябрьская, 25.



Подготовила Н. Владимирова.