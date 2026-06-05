Стоматологи приглашают ветеранов боевых действий

Опытные специалисты Республиканской стоматологической поликлиники проведут углубленную диагностику полости рта и составят план лечения.

Профилактический осмотр полости рта и дальнейшее льготное протезирование стали возможными благодаря субсидии из республиканского бюджета, выделенной по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева. Эта мера направлена на усиление социальной поддержки военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий. Повышение качества и доступности медицинской помощи является приоритетным направлением партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Для получения помощи необходимо обратиться на прием в стоматологическую поликлинику в Шумерле или непосредственно в Республиканскую стоматполиклинику.



Решение о постановке в очередь принимает врачебная комиссия филиала Республиканской стоматологической поликлиники в течение 10 рабочих дней после подачи заявления и необходимых документов. Пациенты с инвалидностью I группы получат право на первоочередное обслуживание.



Воспользоваться правом на бесплатное протезирование можно не чаще одного раза в 2 года. Стоимость субсидии для одного получателя составляет до 50 тысяч рублей. При превышении лимита пациент компенсирует разницу собственными средствами.



По информации РСП.