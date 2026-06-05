Пора выбирать маршруты!

1 июня Минэкономразвития Чувашии начало принимать заявки на участие в детских школьных турах по родному краю. Подать их можно по 28 июня на портале «Чувашия онлайн».



Участвовать в конкурсном отборе могут школьники, достигшие за последние 3 года успехов в учёбе, науке, творчестве, спорте и добровольческой деятельности.



В этом году возможность участия в поездках получат 2500 ребят. Родителям придется оплатить всего 15 % от стоимости тура, остальная часть субсидируется из республиканского бюджета. В 2026 году проект двухдневных путешествий для школьников реализуется при поддержке Правительства Чувашской Республики и национального проекта «Туризм и гостеприимство».



Подготовила Н. Владимирова.