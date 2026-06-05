Поликлиника увеличивает время работы

С 1 июня поликлиника Шумерлинского ММЦ перешла на новый график работы.

Теперь участковые врачи-терапевты и врачи общей практики будут вести прием до 20.00 по графику. Это значит, что вы сможете посетить своего участкового врача даже после работы. Узкие специалисты 1 раз в неделю будут принимать пациентов во вторую смену, до 20.00, а также будут вести прием в одну субботу в месяц.



Гинекологи в женской консультации перешли на график работы до 20.00 и будут принимать по субботам (по графику).



И вообще по субботам теперь поликлиника работает на час дольше – до 14.00. Неотложная медицинская помощь по субботам будет принимать вызовы до 13.00.



Расширенный график – отличный повод запланировать полноценный медицинский осмотр, пройти диспансеризацию или проконсультироваться со специалистом. Узнать актуальный график приема врачей и записаться на удобное время можно по телефону call-центра 8(83536) 2-23-16, путем личного обращения в регистратуру, либо воспользовавшись мессенджером МАХ для записи.



Шумерлинский ММЦ.