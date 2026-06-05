Нести добро, дарить заботу

В преддверии Дня социального работника, отмечаемого в России 8 июня, мы традиционно рассказываем о людях, для которых забота о тех, кто в этом нуждается, стала профессией

Роль социальных работников невозможно переоценить. Они помогают людям оставаться в привычной среде, сохранять достоинство и независимость, не терять интерес к жизни и связи с обществом.



День социального работника — это возможность сказать спасибо представителям этой гуманной профессии. За доброту, за чуткость, за милосердие. За то, что делают мир чуть добрее и справедливее.



Социальный работник Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Нина Гавриловна Ванеева родом из поселка Малиновка, что близ деревни Егоркино. Выросла в многодетной дружной семье. Своих пятерых детей родители не только приучили к сельскому труду, но и привили главные жизненные ценности: любить людей, быть добрыми, порядочными, честными. «Бесконечно благодарна родителям за все свои качества, за характер, за отношение к жизни и людям», — призналась Нина Гавриловна нашей газете.



В Шумерлинский КЦСОН она пришла работать в 2005 году, можно сказать, случайно и… осталась на долгие годы. «Раньше я даже не знала, что есть такая работа – обслуживать на дому пожилых людей – и боялась, что не справлюсь. Но со временем втянулась и теперь без работы свою жизнь не представляю», — констатирует наша собеседница.



Нина Гавриловна со светлой грустью вспоминает своих первых подопечных — Антонину Ивановну, Анну Федоровну и других, к которым за годы общения прикипела всей душой. Сегодня под социальной опекой Н.Г. Ванеевой более десяти человек. У каждого из них своя история, свой характер. Не все из них одиноки, просто близкие — дети, внуки – находятся далеко или по ряду причин не могут оказывать должного внимания своим родным. Зато рядом с ними всегда Нина Гавриловна — чуткая, добрая, всепонимающая помощница.



Её рабочий день начинается так: к восьми утра она идёт в магазин и по индивидуальным спискам закупает необходимые продукты, лекарства, вещи первой необходимости. За день социальный работник преодолевает несколько километров пешком – от центра города до «Камчатки».



Покупка продуктов и лекарств, уборка, приготовление пищи и, если необходимо, сопровождение в больницу — лишь видимая часть труда социального работника. Важнее – доверие, которое складывается годами. «Для каждого из обслуживаемых я уже как родственница, — улыбается Нина Гавриловна. — С ними у нас обоюдное взаимоуважение. Знаю, что они меня ценят, уважают, а я им отвечаю взаимностью: всегда выслушаю, поддержу добрым словом, советом, по возможности выполню любые просьбы. Уверенность в том, что меня ждут и во мне нуждаются, — для меня главный стимул спешить на работу».



Нина Гавриловна не скрывает: работа непростая, да и не для каждого. Социальный работник — это человек с особым складом характера и души. Стрессоустойчивость, сострадание, способность видеть в пожилом человеке личность со своим прошлым, проблемами, болью и радостью – главные качества людей этой профессии. «Самое важное – индивидуальный подход к людям, доброта, чуткость, сострадание», – говорит Нина Гавриловна. За каждого своего подопечного она переживает как за близкого. Например, Лидию Яковлевну она посещает более 10 лет. Женщина — инвалид по зрению и ежедневные посещения соцработника для нее жизненно необходимы. Или 85-летний Владимир Матвеевич — несколько лет назад в один момент ему стало плохо и Нина Гавриловна вызвала скорую. Оказалось, что у мужчины резко упал гемоглобин, его увезли в больницу. К счастью, всё обошлось, 85-летний Владимир Матвеевич здравствует и поныне.



Хоть соцработник попала в эту сферу по стечению обстоятельств, но остается преданной своему делу долгие годы. И не представляет, как можно оставить своих старичков без внимания. Даже в выходные дни, если они ей звонят и просят помочь, она без промедления спешит на помощь. «В моей профессии по-другому нельзя», — говорит она.



Работу Н.Г. Ванеевой ценит и руководство. Директор ШКЦСОН Елена Ильинична Волкова называет Нину Гавриловну одной из лучших сотрудниц, ответственной и надежной, которая за 20 лет стала не только незаменимым членом их дружной команды, но и наставником молодых соцработников. «Её уважают в коллективе, ценят получатели социальных услуг. Она всегда поможет и придёт на помощь», — отмечает руководитель.



Для получателей социальных услуг Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения наша героиня стала близким и необходимым человеком. В назначенное время они ждут, когда в их доме откроется дверь и к ним с улыбкой войдет приветливая и уже ставшая такой родной Нина Гавриловна Ванеева, которая со всей теплотой своей широкой души делает мир добрее и человечнее. Шаг за шагом, дом за домом, от сердца к сердцу.

Ольга Дмитриева.