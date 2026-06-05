А школа продолжает жить!

Мария Сергеевна Самойлова

Мария Сергеевна вела у нас географию. Это был человек удивительного внутреннего спокойствия. Она никогда не повышала голос, не раздражалась, всегда была сдержанной, внимательной и очень скромной. И сегодня, спустя годы, вспоминаются прежде всего её человеческая доброта и уважение к ученикам.

Из воспоминаний ее внучки, Надежды Самойловой:

«Мария Сергеевна Самойлова (в девичестве Титушина) родилась и выросла в селе Большие Алгаши в семье, где было шестеро детей. Когда началась война, ей было 14 лет. Бабушка училась в школе. Не хватало одежды, еды. Вместе с братьями и сёстрами они ходили в лес собирать грибы и ягоды. Бабушка часто ходила с отцом в лес. Ей очень нравилось наблюдать за окружающим миром: собирать травы и растения, рассматривать птиц и насекомых. Именно тогда у неё появилось желание посвятить себя изучению природы. Мечта стать географом зародилась ещё в детстве.

В 1945 году закончилась война. 9 мая их отпустили с уроков. Радио не было, и директор школы сказал ученикам бежать в село и сообщить всем радостную весть. Они бежали и кричали: «Победа!» Бабушка бежала и плакала. Сильнее радости для них не было. 9 мая стало для неё самым счастливым и любимым днём. На войну у бабушки ушли три брата: двое вернулись, один погиб в самом начале войны, под Ленинградом.

После окончания десяти классов сельской школы бабушка поехала учиться в Чебоксары и поступила в Чувашский педагогический институт на очное отделение начальных классов. Из всей многодетной семьи только она смогла получить образование и окончить два высших учебных заведения. Бабушка рассказывала, что послевоенные годы были очень тяжёлыми. В институте выдавали дневной паёк — кусок хлеба весом 200 граммов.

После окончания института по направлению она попала в село Русские Алгаши, где начала работать учителем начальных классов. В школе не хватало учителей и ей предложили вести ещё биологию с географией. Жила бабушка на квартире у одной старушки. А через три дома после войны вернулся Сергей Арсентьевич Самойлов. Так бабушка познакомилась с нашим дедушкой. Они поженились. Их любовь была на всю жизнь. Бабушке очень повезло с нашим дедушкой. Он был человеком надёжным, во всём её поддерживал. Они переехали в город Шумерлю. Тяга к знаниям была у обоих: дедушка поступил в Казань на юридический факультет, а бабушка, следуя своей мечте, — в Горьковский педагогический институт на географический факультет (заочно). Окончив его, она начала работать в школе № 2 учителем географии и вела классное руководство. Много лет она проработала в этой школе. Когда построили школу № 7, многих учителей, в том числе бабушку, перевели туда. В этой школе она и проработала до самой пенсии.

Бабушка очень любила свою работу, любила детей. Водила учеников на экскурсии в лес, в парк. Она много занималась с учениками внеклассной работой. Ученики приходили к ней домой целыми классами, делились своими успехами, писали из армии. Многие из них стали врачами, учителями, судьями и просто хорошими людьми — и это особенно радовало бабушку.

Последние два года бабушка тяжело болела, после инсульта не могла ходить. У неё был большой красный фотоальбом, где были собраны все её ученики, все выпуски. Она часто открывала его, доставала фотографии, читала подписи, год выпуска и вспоминала своих любимых учеников: какими они были в детстве и какими стали. А я сидела рядом и внимательно слушала. И знала: каждый ученик был ей дорог по-своему. Она очень любила вечер встречи выпускников — 3 февраля. В этот день она наряжалась, всегда ждала своих учеников, радовалась каждому, кто приходил. Говорила, что раньше приходили целыми классами, выпуски были очень дружными. И ждала она их не только для того чтобы узнать, кто куда поступил, а просто чтобы увидеть, обнять, убедиться, что у них всё хорошо. Бабушка любила своих учеников и всегда старалась им помочь — и с поступлением, и в трудную минуту. И они отвечали ей тем же, любили её и поддерживали.

Седьмая школа стала для нас легендой. Для меня она самая лучшая! Я тоже там училась, и её учителя остались для меня самыми родными и дорогими! Теперь остаётся вспоминать эту школу и её учителей».

Самойлова Мария Сергеевна вырастила детей, вынянчила внуков и прожила с мужем долгую, счастливую жизнь. Светлая и добрая память Марии Сергеевне.