А школа продолжает жить!

Продолжение. Начало в №№ 19, 20
Лидия Семёновна Полякова
Школьные годы Лидии Семёновны пришлись на послевоенное время. Последний год семилетней школы в селе Барятино она заканчивала вопреки воле матери: ежедневно преодолевала 10 километров пешком через лес и поле. Стремление к знаниям привело её в Порецкое (1955—1957 гг.), а затем в Канашское педагогическое училище, которое окончила в 1959 году. После работала учительницей начальных классов в сельской школе. В начале 1960-х Лидия Семёновна переехала в Шумерлю и с 1963 года начала работать в средней школе № 7, где сначала преподавала в начальных классах, а затем вела уроки домоводства. Высшее образование она получила уже значительно позже — в 1984 году заочно окончила Чувашский государственный педагогический институт. К этому времени её дети, Светлана и Сергей, уже были взрослыми. До 1996 года она оставалась верна своей школе, своему делу и своим ученикам.
Её жизненный путь неразрывно связан с супругом, Николаем Фёдоровичем, также педагогом, преподавателем в ПТУ № 6. Их история началась с решительного поступка: Николай Фёдорович буквально отбил Лидию Семёновну у другого жениха. Чтобы порадовать невесту, он разгружал товар в магазине — в награду получил возможность купить дефицитный комплект постельного белья и популярные в те годы духи «Быть может». Так началась их долгая совместная жизнь, наполненная любовью, уважением и взаимной поддержкой. Лидия Семёновна была не только талантливым педагогом, но и настоящей хранительницей домашнего уюта. Она владела многими видами рукоделия, особенно любила вязание крючком. И еще она с удовольствием накрывала столы — они получались щедрыми и вкусными, и главным украшением всегда были её знаменитые пышные пироги. Разнообразие блюд рождалось не из изобилия продуктов, а из умения, смекалки и души. На уроках труда Лидия Семёновна, по сути, готовила нас к жизни. Эти, казалось бы, простые уроки оказались бесценными в тяжёлые девяностые годы, когда именно такие навыки помогали выживать. Она учила не только девочек — собирала у себя дома мальчишек со двора и обучала их вязанию. Верной помощницей во всём была её дочь Светлана. В кабинете домоводства находились стенды с образцами швов и миниатюрных вязаных изделий — теперь мы знаем, что многие из них были выполнены её руками. Светлана, переняв материнские навыки, в тяжёлые годы шила шубы и шапки из меха, помогая семье выстоять. И сегодня традиция не прервалась: восьмилетний внук Лидии Семеновны уже уверенно владеет иглой, осваивает шитье различными швами и даже работает на маленькой швейной машинке.
За многолетний добросовестный и творческий труд Лидия Семёновна неоднократно награждалась грамотами, в том числе Почётной грамотой городского отдела народного образования. Но главной её наградой стали не официальные признания, а благодарная память ее учениц, их умение трудиться, создавать уют, вести домашнее хозяйство, заботиться о семье. Всё то, чему она терпеливо и с душой учила нас на уроках. Лидии Семёновны уже нет с нами. Но память о ней жива.
Лидия Петровна Куликова
Лидия Петровна (в девичестве Макарова) принадлежала к большой учительской династии: Галина Владимировна и Галина Валентиновна Макаровы — наши учителя математики, Александр Семёнович Макаров, учитель химии и биологии, 10 лет преподавал в третьей школе и многие годы — в сельских школах района. Из этой же учительской семьи вышла и Лилия Васильевна Долгова, много лет возглавлявшая восьмую гимназию.
Родилась и выросла Лидия Петровна в городской семье. Её отец, Пётр Семёнович, в годы войны занимал ответственную должность на заводе. В 1949 году Лидия Петровна окончила первую школу, поступила в Чебоксарский государственный педагогический институт на химико-биологический факультет, который окончила в 1953 году и пришла работать в родную школу учителем химии. В 1961 году, с открытием седьмой школы, Лидия Петровна перешла туда и посвятила ей всю свою дальнейшую педагогическую жизнь, став учителем биологии.
Её уроки были особенными. В кабинете биологии целая стена была отведена под живые растения: на полках стояли цветы, за которыми ухаживали сами ученики. На переменах и после уроков мы с удовольствием поливали, пересаживали их, наблюдали за ними. Так незаметно, без громких слов, Лидия Петровна прививала в нас любовь к живому миру.
Она была человеком удивительного спокойствия. Никогда не повышала голос, даже в самых непростых ситуациях находила мягкое, иногда шутливое слово, которое действовало лучше строгих замечаний. Лидия Петровна была не только учителем, но и наставником. Её ученики тянулись к ней и после окончания школы — приходили в дом, делились мыслями, переживаниями. Эти разговоры по душам порою затягивались до позднего вечера. Одной из её учениц была Лиля Харитонова, выпускница первой школы, которая, вдохновившись примером Лидии Петровны, окончила химико-биологический факультет и стала учителем.
Вместе с мужем и дочерями, Татьяной и Верой, Лидия Петровна жила в частном доме. Приусадебный участок был маленькой лабораторией: здесь выращивали много цветов, занимались прививкой деревьев. Любовь к растениям объединяла всю семью. Дочери с детства росли в этой атмосфере — среди книг о растениях, разговоров о природе и постоянного труда. Видимо, поэтому Татьяна и Вера связали свою жизнь с биологией и химией. Летом Лидия Петровна много времени проводила на станции юных натуралистов, где мы школьниками учились понимать и любить природу. Эта работа была для неё продолжением главного дела — воспитания детей через живое соприкосновение с миром природы. За многолетний плодотворный труд Лидия Петровна награждена знаком «Отличник народного образования», имеет звания «Старший учитель» и «Ветеран труда».
Жизнь Лидии Петровны — это пример редкого единства профессии и души. Для нас она была не только учителем биологии — в выпускных классах она стала нашим классным руководителем. Светлая и вечная память Лидии Петровне.
Мария Сергеевна Самойлова
Мария Сергеевна вела у нас географию. Это был человек удивительного внутреннего спокойствия. Она никогда не повышала голос, не раздражалась, всегда была сдержанной, внимательной и очень скромной. И сегодня, спустя годы, вспоминаются прежде всего её человеческая доброта и уважение к ученикам.
Из воспоминаний ее внучки, Надежды Самойловой:
«Мария Сергеевна Самойлова (в девичестве Титушина) родилась и выросла в селе Большие Алгаши в семье, где было шестеро детей. Когда началась война, ей было 14 лет. Бабушка училась в школе. Не хватало одежды, еды. Вместе с братьями и сёстрами они ходили в лес собирать грибы и ягоды. Бабушка часто ходила с отцом в лес. Ей очень нравилось наблюдать за окружающим миром: собирать травы и растения, рассматривать птиц и насекомых. Именно тогда у неё появилось желание посвятить себя изучению природы. Мечта стать географом зародилась ещё в детстве.
В 1945 году закончилась война. 9 мая их отпустили с уроков. Радио не было, и директор школы сказал ученикам бежать в село и сообщить всем радостную весть. Они бежали и кричали: «Победа!» Бабушка бежала и плакала. Сильнее радости для них не было. 9 мая стало для неё самым счастливым и любимым днём. На войну у бабушки ушли три брата: двое вернулись, один погиб в самом начале войны, под Ленинградом.
После окончания десяти классов сельской школы бабушка поехала учиться в Чебоксары и поступила в Чувашский педагогический институт на очное отделение начальных классов. Из всей многодетной семьи только она смогла получить образование и окончить два высших учебных заведения. Бабушка рассказывала, что послевоенные годы были очень тяжёлыми. В институте выдавали дневной паёк — кусок хлеба весом 200 граммов.
После окончания института по направлению она попала в село Русские Алгаши, где начала работать учителем начальных классов. В школе не хватало учителей и ей предложили вести ещё биологию с географией. Жила бабушка на квартире у одной старушки. А через три дома после войны вернулся Сергей Арсентьевич Самойлов. Так бабушка познакомилась с нашим дедушкой. Они поженились. Их любовь была на всю жизнь. Бабушке очень повезло с нашим дедушкой. Он был человеком надёжным, во всём её поддерживал. Они переехали в город Шумерлю. Тяга к знаниям была у обоих: дедушка поступил в Казань на юридический факультет, а бабушка, следуя своей мечте, — в Горьковский педагогический институт на географический факультет (заочно). Окончив его, она начала работать в школе № 2 учителем географии и вела классное руководство. Много лет она проработала в этой школе. Когда построили школу № 7, многих учителей, в том числе бабушку, перевели туда. В этой школе она и проработала до самой пенсии.
Бабушка очень любила свою работу, любила детей. Водила учеников на экскурсии в лес, в парк. Она много занималась с учениками внеклассной работой. Ученики приходили к ней домой целыми классами, делились своими успехами, писали из армии. Многие из них стали врачами, учителями, судьями и просто хорошими людьми — и это особенно радовало бабушку.
Последние два года бабушка тяжело болела, после инсульта не могла ходить. У неё был большой красный фотоальбом, где были собраны все её ученики, все выпуски. Она часто открывала его, доставала фотографии, читала подписи, год выпуска и вспоминала своих любимых учеников: какими они были в детстве и какими стали. А я сидела рядом и внимательно слушала. И знала: каждый ученик был ей дорог по-своему. Она очень любила вечер встречи выпускников — 3 февраля. В этот день она наряжалась, всегда ждала своих учеников, радовалась каждому, кто приходил. Говорила, что раньше приходили целыми классами, выпуски были очень дружными. И ждала она их не только для того чтобы узнать, кто куда поступил, а просто чтобы увидеть, обнять, убедиться, что у них всё хорошо. Бабушка любила своих учеников и всегда старалась им помочь — и с поступлением, и в трудную минуту. И они отвечали ей тем же, любили её и поддерживали.
Седьмая школа стала для нас легендой. Для меня она самая лучшая! Я тоже там училась, и её учителя остались для меня самыми родными и дорогими! Теперь остаётся вспоминать эту школу и её учителей».
Самойлова Мария Сергеевна вырастила детей, вынянчила внуков и прожила с мужем долгую, счастливую жизнь. Светлая и добрая память Марии Сергеевне.
Роза Михайловна Вдовина
У первоначального «Б» класса она вела математику, а затем алгебру и геометрию до самого окончания школы. Учеников бывшего «В» класса начала учить после объединения — в 9-10 классах. Она объясняла материал легко и понятно. От Розы Михайловны исходила особенная, почти волшебная энергия. Её очень любили, особенно мальчишки. Если кому-то что-то было непонятно, она оставалась после уроков и дополнительно объясняла тему. В старших классах, когда у многих уже определялись цели и планы на поступление, Роза Михайловна давала более сложные задания из дидактических материалов. Позже при случайных встречах на улице Роза Михайловна всегда интересовалась судьбой своих учеников, помнила всех по именам. Вот она, настоящая математическая память, помноженная на любовь к своим ученикам!
Роза Михайловна была школьницей военных лет, училась в первой школе. Из её воспоминаний остался такой эпизод: на первом этаже школы подтекала труба, отопление было слабым, вода замерзала и во время перемен ребята катались по ледяной горке прямо в коридоре. Её классным руководителем была талантливая учительница русского языка и литературы Вера Михайловна Шурыгина. Возможно, именно она посеяла в Розе Михайловне любовь к школе и к ученикам.
После окончания школы в 1953 году Роза Михайловна поступила в ЧГПИ. Выпускники того года засаживали городской парк и теперь можно сказать: в нём есть дерево, посаженное нашей Розой Михайловной.
В студенческие годы она занималась баскетболом, выступала за сборную института, участвовала в соревнованиях. Тогда же рядом с ней училась Христина Ивановна Спирина, впоследствии учитель физкультуры второй школы. В 1957 году, ещё будучи студенткой, Роза Михайловна участвовала в освоении целинных земель и была награждена медалью. После окончания института по распределению она уехала в Свердловск, а в 1964 году вернулась в родную Шумерлю и начала работать в седьмой школе учителем математики и черчения.
Её семья стояла у истоков становления города. Родители познакомились во время учёбы в Высшей партийной школе и в 1932 году приехали в Шумерлю по направлению. Они работали на ответственных должностях — отец руководил лесокомбинатом, возглавлял завком в комбинате автофургонов, работал в райсполкоме, мама работала в горкоме партии, а в годы войны участвовала в строительстве Сурского рубежа. Семья была дружная, трудолюбивая. В ней выросло четверо детей и все получили высшее образование. Роза Михайловна была единственной дочерью. Она осталась жить в родном доме на улице Мичурина, построенном в 1937 году. Вечером, после шести, у Розы Михайловны начиналась вторая смена: подготовка к урокам, проверка тетрадей. За одним столом вместе с ней занимались её дочь Оля, а затем и внук Дима. Она не только учила в школе, она учила и дома, проверяла, объясняла, проводила контрольные проверки, поддерживала, следила за успехами дочки и потом внука.
Роза Михайловна была солидарна с учениками. Особые отношения у неё складывались с мальчишками, даже с «трудными». Она умела найти к ним подход, и они отвечали ей уважением: слушались, доверяли, готовы были за неё горы свернуть. Она общалась и с их семьями, помогала, поддерживала. Если ученик долго болел, Роза Михайловна приходила к нему домой и объясняла новый материал. Среди её учеников многие состоявшиеся, уважаемые люди. Например, Лилия Васильевна Долгова, бывший директор гимназии № 8, была ученицей её первого выпуска. Классы у неё были дружные, и это не прошло с годами: выпускники до сих пор общаются, поддерживают друг друга и с теплом вспоминают своего учителя. С Розой Михайловной они сохраняли связь до конца, помогали ей, навещали. Выйдя на пенсию из седьмой школы, она не рассталась с профессией: её пригласили в третью школу, где она проработала ещё десять лет, была там классным руководителем.
Пожалуй, всё это — и военное детство, и трудовая закалка семьи, и верность профессии, и бесконечная преданность ученикам, — сложилось в тот редкий образ учителя, которого не забывают. Добрая и светлая память Розе Михайловне!
Валентина Николаевна Лесина
Валентина Николаевна Лесина и её сестра Лидия Николаевна окончили ЧГПИ, факультет иностранных языков — один из самых сложных для поступления. Валентина Николаевна стала учителем английского языка, а Лидия Николаевна преподавала немецкий язык в первой школе. Их объединяла не только профессия, но и крепкая, тёплая семейная связь. В последние годы, когда болезнь стала брать своё, рядом с ней была её сестра Лидия Николаевна Козлова, которая с любовью и преданностью ухаживала за Валентиной Николаевной, оставаясь для неё опорой и близким человеком. Валентина Николаевна была скромной, никогда не стремилась быть в центре внимания, в ее характере сочетались сдержанность, честность и трудолюбие.
Бывшие ученики с благодарностью вспоминают Валентину Николаевну как внимательного, справедливого и интеллигентного человека. Вот что рассказывает Алексей С.: «Мы считали и по сей день считаем Валентину Николаевну талантливейшим педагогом. С первых же занятий она начала работать с нашей группой по методике и учебнику Софьи Фоломкиной. Мы почти не занимались сухим заучиванием правил, не зубрили списки неправильных глаголов и сложные грамматические конструкции. Вместо этого особое внимание уделялось фонетике, беглому чтению, пониманию текста и переводу. Мы учились выстраивать речь постепенно, наращивая словарный запас не механически, а через осмысление. Язык становился не набором правил, а живым инструментом общения. И это было естественно: ведь и родной язык человек сначала начинает чувствовать и использовать, а уже потом осознаёт его законы. Именно такой подход — вдумчивый, практичный, живой — и делал её уроки особенными.
Запомнился такой случай. В восьмом классе, в одно из зимних воскресений, мы с одноклассниками решили устроить лыжную прогулку. Класс у нас был дружный, мы любили собираться вместе — по поводу и без. Собравшись на «Подвенце», мы отправились по традиционному маршруту до Суры. Добравшись до реки, решили не останавливаться и пошли дальше. А дальше начиналось настоящее испытание: крутые спуски и подъёмы. Горы казались серьёзными, а люди внизу совсем маленькими. И вот там, среди этого снежного простора, мы неожиданно встретили Валентину Николаевну. Она была искренне удивлена, что мы забрались так далеко, а мы, в свою очередь, — что она с такой лёгкостью преодолевает этот путь. А в понедельник на уроке английского нас ждал неожиданный итог этой встречи: всем участникам нашей «экспедиции» Валентина Николаевна поставила по пятёрке — за спортивный характер и настойчивость. Лишь спустя годы мы узнали, что в молодости Валентина Николаевна была одной из сильнейших лыжниц Шумерли. Маршрут до деревни Лекаревки был для неё привычным. И в этом тоже отражался её характер. Нам действительно есть за что вспоминать её с теплотой и благодарностью как человека и как учителя, который умел видеть в учениках не только знания, но и силу духа».
Светлая память дорогой Валентине Николаевне!
Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.
Продолжение следует.