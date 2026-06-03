Узнать баллы ЕГЭ можно будет на портале «Госуслуг»

Результаты появятся в личном кабинете на следующий день после завершения централизованной проверки.

Историю, литературу и химию можно ждать не позднее 14 июня. Русский язык — не позднее 19 июня. Базовая и профильная математика — не позднее 21 июня. Обществознание и физику — не позднее 24 июня. Биологию, географию и иностранные языки (письменно) — не позднее 28 июня. Информатику — не позднее 29 июня, а иностранные языки (устная часть) — не позднее 1 июля.

Чтобы посмотреть результаты достаточно войти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета «Госуслуг». Дополнительные сведения не понадобятся.

Источник: rg.ru.