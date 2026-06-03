«Единая Россия» держит на контроле качество капремонта объектов образования в Чувашии



Более 40 детских садов обновили в Чувашии за последние пять лет. Капремонт объектов образования находится на контроле «Единой России», написала депутат Госдумы от Чувашской Республики Алла Салаева.

«По поручению президента России стартовала федеральная программа модернизации детских садов, и Чувашия вошла в число первых регионов страны, получивших поддержку на эти цели. За последние пять лет в Чувашии отремонтирован 41 детский сад. Капитальный ремонт объектов образования находится на постоянном контроле партии «Единая Россия», – сообщила Салаева.



Под личным контролем парламентария находится один из объектов дошкольного образования в Чувашии – детский сад «Родничок» в Шумерле. Было отмечено, что на капитальный ремонт детсада из федерального бюджета было привлечено свыше 100 млн рублей.



«Объект проходил через смену подрядчика, корректировку проектных решений и дополнительные работы. Каждый этап сопровождали вместе с родителями, муниципалитетом, Министерствами образования и строительства. Зафиксировали: до 10 июня детский сад начнет принимать детей. Для Шумерли это долгожданное событие», — отметила Салаева.



Депутатский контроль продолжится на следующем этапе работы детского сада: планируется провести благоустройство территории. «Современный детский сад, безопасная среда, новые пространства для игр, творчества и общения — именно так выглядит забота о будущем», — говорится в сообщении.