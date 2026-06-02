При поддержке Главы Чувашии в Алатырской больнице стартовал «Поезд здоровья «Детский доктор»

1 июня в Алатырской районной больнице стартовал «Поезд здоровья «Детский доктор» – новое направления проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Лучшие специалисты ведущих клиник Чувашии приехали в Алатырь, чтобы проверить здоровье детского населения.

«В Международный день защиты детей в Чувашии стартовал первый выезд „Детского доктора“. В выездном формате ведущие специалисты республиканских больниц будут принимать юных пациентов еженедельно в разных муниципалитетах», — отметила министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее» Лариса Тарасова.

«Безусловно, мы рады, что в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» мы первыми встречаем один из мобильный «Поездов здоровья». Символично, что детские специалисты приехали к нам в День защиты детей! Сегодня у нас работали врачи невролог, эндокринолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики. Кроме этого были организованы мастер классы по гигиене полости рта, лекторий по сохранению здоровья глаз и веселые занятия по лечебной физкультуре», – прокомментировал событие главный врач Алатырской больницы Юрий Боголюбов.

Всего в ходе работы «Поезда здоровья» врачами всех специальностей проведено более 380 осмотров детей. Многих из деток родители показали сразу нескольким специалистам .

«Мы пришли на прием с ребенком. Нам нужна была консультация ЛОРа, и мы очень рады, что организовали вот такой выезд республиканских специалистов к нам, потому что ехать с болеющим ребенком тяжело. Виктория Дмитриевна все очень хорошо нам объяснила, назначила лечение. Будем дальше лечиться», – поделилась Татьяна Марушина.

Подобные выезды способствуют повышению доступности медицинской помощи, что является одной из важных задач партийного проекта «Здоровое будущее» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Региональный проект «Здоровое будущее» был предложен инициативной группой «Единой России», в том числе депутатом Госдумы от «Единой России» Аллой Салаевой, заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашии Владимиром Степановым и министром здравоохранения Чувашии Ларисой Тарасовой.

Доступность медицинской помощи благодаря таким выездам отмечает жительница г. Алатыря Татьяна Богданова: «Я очень рада, что я смогла пройти с ребенком всех необходимых специалистов. Не нужно ехать в Чебоксары!»

Минздрав Чувашии.