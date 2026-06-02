Как мошенники обманывают дачников

С началом активного дачного сезона активизировались мошенники. Они взламывают сайты садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), аккаунты председателей и начинают собирать деньги на несуществующие ремонты, межевание или подключение к газу. Или выписывают людям незаконные штрафы.

С 2025 года требования к содержанию земли ужесточили. Для садовых и огородных участков действует трехлетний срок освоения, и заросший или захламленный участок могут признать неиспользуемым. Гражданину тогда начисляют от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не меньше 20 тыс. руб. штрафа. Этим и пользуются аферисты, рассылая от имени СНТ или председателя поддельные постановления о штрафах. В качестве бонуса предлагается 50-процентная скидка, если человек оплатит быстро. Только для этого нужно перейти по ссылке, которая, является ловушкой. Люди могут лишиться всех своих денег на карте.

Но это не единственный сценарий обмана дачников. Часть мошенников предлагает срочное межевание, уточнение границ или регистрацию построек за деньги и пропадает, ничего не выполнив. Под видом коммунальных служб навязывают замену счетчиков, обработку участка от клещей или подключение газа по завышенным ценам. По телефону собеседник называет себя сотрудником банка, Росреестра или энергосбыта и просит продиктовать код из СМС. Любая настоящая проверка участка попадает в Единый реестр контрольных мероприятий на портале proverki.gov.ru. Если вашего участка там нет, а постановление уже пришло, перед вами подделка. Подлинные решения направляют через «Госуслуги» или заказным письмом и всегда опираются на конкретную состоявшуюся проверку. Любое требование стоит сверять в территориальном управлении Росреестра. Никакие СМС, сообщения в мессенджерах, push-уведомления и сообщения в социальных сетях для подобных целей не используются. Если ссылка уже открыта и данные введены, нужно немедленно сменить пароль на «Госуслугах», отозвать активные сессии, проверить привязанные счета и подать заявление в полицию. Скорость реакции напрямую влияет на то, успеют ли мошенники провести операции от вашего имени. Вопросы благоустройства, межевания и дачной коммуналки всегда решаются только на общих собраниях или лично с председателем СНТ.

При сомнениях следует записаться на прием в территориальное Управление Росреестра либо обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства. Если постановление выписано за реальное нарушение, то на обжалование отведено десять дней.

По информации сайта rg.ru.