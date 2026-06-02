За отсутствие полиса ОСАГО начнут наказывать автоматически

Выявлять незастрахованные по ОСАГО автомобили начнут с 1 октября этого года. За первое такое нарушение предусмотрен штраф в 800 рублей. За повторное — от 3 до 5 тысяч рублей. С учетом того, что годовой полис в среднем стоит 7,5 тысяч, то проще застраховаться, чем собирать штрафы.

Алгоритм будет многоступенчатым, чтобы снизить вероятность ошибок, а при необходимости проверка сможет идти не только по номеру, но и по другим признакам, включая VIN.

Отдельно важно уточнить: отключения интернета не парализуют работу комплексов — фиксация нарушений ПДД ведется автономно, а данные передаются неоднократно.

Источник: rg.ru.